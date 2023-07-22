عادل حمودة: ثروت عكاشة نقل لمصر قطع غيار عسكرية في 12 حقيبة دبلوماسية

قال الإعلامي عادل حمودة، إن ثروت عكاشة، الذي شغل منصب وزير الثقافة ونائب رئيس الوزراء المصري سابقا، قام بإنشاء أول مكتب عسكري في برن، عاصمة سويسرا الإدارية، وذلك قبل أن يستقر في منصبه الجديد، وطلبت مصر منه الحصول على قطع غيار لتشغيل أسلحة الدفاع الجوي الصاروخية.

وأضاف عادل حمودة، خلال تقديمه لبرنامجه «واجه الحقيقة»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن عكاشة قصد مدينة زيورخ من أجل تناول العشاء مع مدير الشركة المنتجة في مطعم فندق «ستوخن»، حتى اكتشف بأن ذوقهما في الموسيقى متشابه.

قطع الغيار في 12 حقيبة دبلوماسية

وتابع: «ثروت عكاشة عبر عن إعجابه برتشارد فاجنر وريتشارد شتراوس، حتى وافق مدير الشركة على الصفقة، بشرط أن يتسلمها ثروت عكاشة بنفسه بعد مواعيد العمل اليومي، ووضع ثروت عكاشة قطع الغيار في 12 حقيبة دبلوماسية على متن سيارة مناسبة عبرت الحدود الإيطالية إلى ميلانو ومنها بحرا إلى الإسكندرية».