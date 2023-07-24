تنسيق مدرسة «Hst» للتكنولوجيا التطبيقية.. اعرف الشروط والتخصصات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنسيق مدرسة «Hst»، للتكنولوجيا التطبيقية والتخصصات وشروط التقديم والقبول، بعد فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العام الجاري 2022/2023، عبر الموقع الرسمي للوزارة.

تنسيق مدرسة «Hst» للتكنولوجيا التطبيقية

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن التقديم بمدرسة «Hst»، للتكنولوجيا التطبيقية، يستمر حتى 31 يوليو، وأن عملية اختيار الطلاب تتم بمنتهى الدقة، ووفق معايير وشروط محددة، من بينها المجموع المحدد لكل مدرسة، واجتياز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية.

مميزات مدرسة Hst للتكنولوجيا التطبيقية

- الحصول علي شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك الصناع.

- الدراسة باللغة الإنجليزية.

فرص التعيين بشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

- توفير الزي المدرسي.

شروط التقديم لمدرسة Hst

- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدارسي 2022/2023.

- لا يقل مجموعه عن 250 درجة.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع المحافظات.

- حاصل على 90% في كل من مادة الرياضايات ومادة اللغة الانجليزية.

- يكون لديه معلومات عن التخصص الذى يرغب الالتحاق به.

- أن لا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما.

سنوات الدراسة

ثلاث سنوات

التخصصات

تكنولوجيا الفنون الرقمية والألعاب تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المراقبة والأنذار

المناهج الدراسية

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

شروط القبول بمدرسة Hst

- يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبى، والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع الشريك الصناعي.