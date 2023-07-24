الرئيس الشرفي لحزب الكرامة: ثورة 23 يوليو منحت الشعب حقوقه المسلوبة

قال المهندس محمد سامي الرئيس الشرفي لحزب الكرامة إنَّ ثورة23 يوليو 1952 وضعت ميزان العدل في توازنه ومنحت المواطن المصري البسيط أبسط حقوقه في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.

ثورة 23 يوليو أحدثت نقلة نوعية في المستوى المعيشي للمواطن

وأوضح «سامي» لـ«الوطن»: «ثورة 23 يوليو حققت مكتسبات كبيرة استطاعت أن تحدث نقلة نوعية في المستوى المعيشي للمواطن المصري وكان أولها قانون الإصلاح الزراعي الذي قضى على الإقطاعية ومنح الفلاحيين أراضي زراعية للعمل بجبين عرقهم بعد أن كانوا أشبه بالعبيد لدى الإقطاعيين إضافة إلى القضاء على الوساطة والمحسوبية بالتعيين الحكومية والترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز».

وتابع الرئيس الشرفي لحزب الكرامة: «إضافة إلى مجانية التعليم التي تعد أهم مكتسبات الثورة، إذ أصبح لكل مواطن الأحقية في الإلحاق بالدارسة دون أي قيود دراسية تعوقه عن تحقيق حلمه بعد أن كان مقتصرًا على أبناء الباشوات والأكابر وأعيان الملك».

مصر ثورة صناعية كبرى في عهد جمال عبدالناصر

وتطرق رئيس حزب الكرامة للحديث عن المكتسبات الصناعية، قائلًا إنَّه عقب نجاح الثورة بسنوات شهدت مصر ثورة صناعية كبرى في عهد الرئيس جمال عبدالناصر وأصبحت الدولة المصرية تمتلك مقوماتها الاقتصادية بعد أن منهوبة من الاحتلال الإنجليزي استنزف مقدرات البلاد.