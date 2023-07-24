أسماء 14 مصابا في انقلاب ميكروباص على «صحراوي بني سويف الشرقي»

استقبل مستشفى بني سويف التخصصي، منذ قليل، 14 مصابًا بإصابات متنوعة، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي جنوب البوابة في اتجاه محافظة المنيا، وجار تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابين

أسماء المصابين في حادث انقلاب ميكروباص

وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخصا وهم سها عبد المحسن راضي 34 سنة، مصابة بسحجات بالذراع الأيسر، وأسماء محمود شحاتة 18 سنة، مصابة كدمات وسحجات بالجسم، وعمران محمد عبد الرحمن 30 سنة، مصابا بسحجات الذراع الأيسر، ومازن أحمد محمد، 3 سنوات، مصابا بسحجات وكدمات بالجسم، وحنان محمد عبد الرحيم 22 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالذراع الأيسر.

كما استقبل مستشفى بني سويف التخصصي كلًا من: محمد فتحي عبد الهادي 47 سنة، مصابا بكدمات بالجسم، وطه يوسف أحمد 28 سنة، مصابا بسحجات وكدمات بالجسم، حمادة محمد عبد الرحمن 20 سنة، مصابا بسحجات وكدمات بالجسم، نورهان عبد الناصر محمد 19 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد شعبان ناجي 39 سنة، سائق، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، ومكة أحمد سامي، سنة، مصابة بكدمات بالجسم، وسامي أحمد سامي 13 سنة، مصاباً بكدمات بالجسم، وسارة صبري صفوت 13 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق الأيسر، وسهير سيد علي 34 سنة، مصابة باشتباه كسر بالترقوة.

تفاصيل حادث انقلاب سيارة ميكروباص

تعود تفاصيل الحادث عندما تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة محافظة بني سويف، بعد بوابة بني سويف بحوالي 5 كيلومترات اتجاه محافظة المنيا، حيث جرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع رفع آثار الحادث.