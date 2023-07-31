لو ناوي على «طب بيطري».. اعرف نصائح نقابة البيطريين لطلاب الثانوية العامة

أعلنت نتيجة الثانوية العامة 2023، وتمكن كل طالب من معرفة حصيلة المجهود الذي بذله على مدار العام، ويبدأ في تحديد واختيار الكلية التي تتناسب مع مجموعه وقدراته في الاستيعاب والتحصيل، وتعتبر كلية الطب البيطري من الكليات التي يسعى إليها عدد من الطلاب ويرغب في الالتحاق بها.

كلية الطب البيطري ثانوية عامة 2023

ووجّه الدكتور أحمد البنداري، مقرر لجنة الثروة الحيوانية في نقابة البيطريين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، نصائح لطلاب الثانوية العامة 2023، الذين يرغبون في الالتحاق بكلية الطب البيطري، حتى يتمكنوا من تحقيق النجاح في المجال على الصعيدين، الدراسي والعملي.

وقال عضو نقابة البيطريين إنّ من أهم الصفات التي لا بد أن يتحلى عليها الطالب في كلية الطب البيطري هي الصبر والاجتهاد، قائلا: «المواد الدراسية التي يدرسها الطالب في الكلية تحتاج إلى الاجتهاد في المذاكرة والصبر حتى يتمكن الطالب في نهاية المطاف من تحصيل المعلومة».

كما لفت إلى أنّ البعض طلاب الثانوية العامة يتعامل مع التحاقه بكلية الطب البيطري على أنه خطة بديلة للطب البشري أو كلية الصيدلة، وهو ما يُشعر البعض منهم بالحزن، لكنّه نصح طلاب الثانوية العامة 2023 بألا يحزنوا، حيث إن تلك الكلية تتمتع بمجالات عمل واسعة ومتنوعة.

مجالات عمل كلية الطب البيطري

وقال البنداري لطلاب الثانوية العامة: «مجالاتنا كتير، في معالجة الحيوان، الكشف على اللحوم، الكشف على الألبان، كما أن طالب الطبي البيطري لديه رخصة تحاليل طبية في حالة إنه أخذ دبلومة Microchemistry أو Biochemistry، وهناك العديد من مجالات العمل الأخرى وليس قاصرة على معالجة الحيوان أو غيره».

وبالنسبة لشكل الدراسة داخل كلية الطب البيطري، فقال أن طالب الثانوية العامة 2023 يدرس عدد من المواد التي تؤهله للتعامل مع الحيوان، من ضمنها مادة تسمى «سلوكيات الحيوان»، تلك المادة تعرف الطالب على التصرفات التي يقوم بها الحيوان تدل على أنه في حالة هجوم، بالتالي يسرع الطبيب في التأمين، كما أن المادة تضمن أيضا وسائل الدفاع عن النفس والحماية من هجوم الحيوان، بالتالي هي واحدة من المواد المهمة وعلى طلاب الثانوية العامة 2023 الاهتمام بدراستها.