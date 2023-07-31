اكتشفت أن زوجي أخي في الرضاعة ماذا أفعل؟.. أزهري يجيب عبر قناة الناس

أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال متصلة مفاده أنها تزوجت من ثلاث سنوات واكتشفت أن زوجها شقيقها في الرضاعة.

«سلامة»: تحريم الزواج من 5 رضعات معلومات

وأضاف «سلامة» خلال استضافته بإحدى حلقات برنامج «البيت» تقديم الإعلامية سالي سالم، والذي يُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الإثنين: «عن الشافعية لا بد من أن يكون هناك 5 رضعات متفرقات، فلو أم زوجك أرضعتك فأصبح أخوكي في الرضاعة، بشرط أن تكون أرضعتكي 5 رضاعات متفرعات»، مستشهدا بما ورد عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن».

5 رضعات متفرقات يقينا ليصبح أخ للفتاة

وتابع العالم الأزهري: «يبقى كده لو في 5 رضعات متفرقات يقينا، يبصح أخوكي في الرضاعة وبالتالى لا يجوز لكي أن تبقي على ذمته لأن الأم تنتشر الحرمة منها إلى أبنائها، وبالتالى لا بد من فسخ عقد الزواج لأنه فيه شبهة، والعلاقة التي وقعت بينكما لمدة 3 سنوات لا شيء فيها».