اعتماد نتيجة الفرق الأولى والثالثة والرابعة لشعبة الشريعة الإسلامية بكفر الشيخ

أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ «بنات» نتيجة امتحانات الفرق الأولى والثالثة والرابعة لشعبة الشريعة الإسلامية، عقب اعتمادها رسميا من قبل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر.

رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الدراسات الإسلامية والعربية

ووفقاً لبيان صادر عن الكلية، فإنّه جرى اليوم إعلان نتيجة الفرق الأولى والثالثة والرابعة لشعبة الشريعة الإسلامية عبر البوابة الإلكترونية للكلية من هنا.

وأكد مصدر مسؤول بالكلية في تصريحات لـ«الوطن» أنّه أيضا جرى الإعلان عن نتيجة الفرق الأولى والثالثة والرابعة لشعبة الشريعة الإسلامية ورقيا داخل أروقة الكلية، وجار إعلان بقية النتائج تباعا فور اعتمادها من جامعة الأزهر.