إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق «مطروح - الإسكندرية»

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين نقل وملاكي عند علامة الكيلو 105 طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي مصابي حادث طريق مطروح الإسكندرية، وهم سلامة سيد حسن، 35 سنة، من القليوبية، يعاني من اشتباه كسر بالقدم اليمنى، ومحمد إبراهيم عبدالله، 17 سنة، من القليوبية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد عمران عبد الغني، 18 سنة، من القليوبية، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومصطفى شرف أحمد علي، 20 سنة، من القليوبية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود محمد عبد المنعم، 21 سنة، من القليوبية، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

الشرطة تفحص موقع الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق الإسكندرية مطروح الدولي فور وقوع الحادث إلى المكان، وجار المعاينة للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.