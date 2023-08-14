أسقف شمال الجيزة يترأس قداس الذكرى الأولى لضحايا كنيسة أبي سيفين

يترأس الأنبا يوحنا، أسقف شمال الجيزة، صباح اليوم، قداس الذكرى الأولى لكاهن وضحايا كنيسة أبي سيفين بأرض مطار إمبابة.

قداس الذكرى الأولى لضحايا كنيسة إمبابة

ويقام قداس الذكرى الأولى لضحايا كنيسة إمبابة في كنيسة الشهيد مار مينا بإمبابة، إذ تحيي الكنيسة الذكرى الأولى لانتقال الأب القس عبدالمسيح بخيت كاهن كنيسة الشهيد أبي سيفين بأرض مطار إمبابة، وأبناء الكنيسة ذاتها الذين انتقلوا من جراء الحريق الذي طال الكنيسة العام الماضي، ويشارك في الذكرى أيضًا والآباء كهنة الإيبارشية وأسر المنتقلين.

البابا تواضروس يتابع المشروعات الخدمية بدير الأنبا أنطونيوس

في سياق آخر، استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة الأنبا يسطس، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر ومعه اثنين من رهبان الدير وبعض المهندسين، إذ دار الحديث حول مشروعات الدير الخدمية صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا.

كما استعرض مشروع المدرسة الدولية التي بدأ الدير في إقامتها في مدينة بدر، وأثنى على هذه المشروعات التي تخدم المجتمع المصري كله في عدة مجالات، وقدم الشكر لهم على هذه الإنجازات الطيبة.