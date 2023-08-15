حداد في «داجستان» الروسية على خلفية انفجار محطة وقود

أعلن رئيس جمهورية «داجستان» الروسية،سيرجي ميليكوف في مرسوم، إعلان، اليوم الثلاثاء، الحداد في الجمهورية، على خلفية انفجار في محطة وقود في ضواحي العاصمة «محج قلعة»، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار محطة وقود في عاصمة جمهورية «داجستان» الروسية «محج قلعة»، إلى 27 قتيلًا، فيما أُصيب أكثر من 100 شخص، وفقًا لما أعلنته السلطات في الجمهورية الواقعة جنوب روسيا.

وجمهورية داجستان، تقع في أقصى جنوب روسيا، وهي واحدة من 83 جمهورية في «روسيا الاتحادية»، فيما تقع «محج قلعة» على بعد ألف و600 كيلومتر من «موسكو».

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أظهرت صورًا حريقًا كبيرًا يضيء سماء الليل في المدينة وعددًا من سيارات الإطفاء في مكان الحادث.

ونشرت السلطات الروسية، حوالي 260 من عمال الطوارئ لمكافحة الحريق، كما أرسلت طائرة لإجلاء المصابين بجروح خطيرة إلى العاصمة الروسية «موسكو»، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في نشرتها باللغة الإنجليزية.