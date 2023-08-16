مصرع طفلة سقطت من الطابق العاشر بالهرم.. اختل توازنها

لقت طفلة مصرعها إثر سقوطها من الطابق العاشر، أثناء اللهو في شرفة منزل أسرتها بدائرة حي الهرم، في محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، وتم نقل جثة إلى المستشفى العام، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطاراً من العميد على عبدالرحمن، رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، يفيد بمصرع طفلة إثر سقوطها من علو، بدائرة قسم شرطة الهرم.

الطفلة سقطت من الطابق العاشر بعدما اختل توازنها

وعلى الفور، انتقل المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث الهرم، والقوة المرافقة إلى مكان الواقعة، وبسماع أقوال والدة الطفلة، أكدت أنه أثناء لهو ابنتها في شرفة الشقة، اختل توازنها، وسقطت من الطابق العاشر.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.