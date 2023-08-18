إصابة 13 شخصا في تصادم 4 سيارات على طريق «مطروح - الإسكندرية»

أصيب 13 شخصا بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث تصادم 4 سيارات ملاكي على طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي أمام مدخل قرية العميد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية لهم، ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي مصابي حادث طريق مطروح الإسكندرية وهم ملك أحمد محمد صلاح، 14 سنة، من الجيزة، تعاني من اشتباه كسر بالحوض وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد أحمد محمد صلاح، 10 سنوات، من الجيزة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ورانيا محمد أحمد، 41 سنة، من القاهرة، اشتباه كسر بالساق اليمنى، وبسمة السيد شوقي، 22 سنة، من القاهرة، اشتباه كسر بالساق اليمنى، ومريم فهمي حسن، 15 سنة، من الجيزة، جرح رضي بالرأس واشتباه pc، وريفان عمر خالد، سنة، من الشرقية، جرح رضي بالراس وكدمات متفرقة بالجسم.

كما أصيب محمد خالد حامد، 26 سنة، من الشرقية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد محمد صلاح الدين، 42 سنة، من الشرقية، اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وولاء محمد علي، 39 سنة، الجيزة، اشتباه خلع بالكتف الأيمن مع اشتباه كسر بالفقرات العنقية والقطنية، وسارة فهمي حسن، 27 سنة، من القاهرة، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأميمه خالد حامد، 29 سنة، من الشرقية تعاني من اشتباه نزيف داخلي بالبطن، وياسين عمرو، 16 سنة، من القاهرة يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وابتسام محمود حسنين، 70 سنة، من القاهرة، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت شرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.