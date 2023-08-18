تنفيذ خطة تشغيل سلسلة الأسواق الجديدة في السنبلاوين.. 800 بائع وبائعة

أكد أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية، تنفيذ خطة نقل سوق الخميس إلى سلسلة الأسواق الجديدة وتشغيله، على الترعة المغطاه خارج قلب المدينة، بالتنسيق مع المحافظة بضرورة الارتقاء بمركز المدينة، التي شارك فيها نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء الوحدات القروية ومديري الإدارات والعاملين بالإشغالات والمتابعة والتفتيش والبيئة والشؤون القانونية والإدارة الهندسية والمخلفات الصلبة والحملة الميكانيكية.

تشغيل الأسواق الجديدة في السنبلاوين

وبحسب البيان أشار رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، إلى تنفيذ الخطة التي أعدت سلفا لإخلاء شوارع ومزلقانات وميادين قلب المدينة من الإشغالات المخالفة بالكامل لأول مرة في تاريخ مدينة السنبلاوين، إذ جرى تكليف فنيي الكهرباء بتوصيل إنارة سلسة الأسواق، وعددها 120 باكية بالتنسيق مع شركة الكهرباء، وتكليف غفر لحراسة السوق ليلا، وتمهيد الأماكن المحيطة لسلسلة الأسواق لاستيعاب جميع الباعة والبائعات الوافدين لمدينة السنبلاوين من القرى والمراكز المجاورة على الترعة المغطاة، الذي تخطى عددهم 800 بائع وبائعة بكل الأنشطة.

تنفيذ خطة تشغيل سلسلة الأسواق الجديدة في السنبلاوين

وأضاف رئيس مجلس المدينة في بيان، أنه جرى تشغيل سيارات السرفيس بجوار سلسلة الأسواق على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين، على أن يكون موقع السوق المجمع هو المحطة الرئيسية لخدمة المواطنين قاصدي السوق، وتكليف جميع العاملين بالمجلس والوحدات القروية بالتمركز على مدار 24 ساعة حول المدينة بالكامل لمنع جميع الباعة والبائعات الجائلين من دخول قلب المدين وتوجيههم ومساعدتهم فى ممارسة أنشطتهم بموقع السوق الجديدة، وتشغيل الأماكن المحتمل افتراش الباعة الجائلين فيها بالمخالفة بسيارات ومركبات الحملة الميكانيكة حتى لا يفترشوها بشوارع المدينة، وتواجد عمال تحسين البيئة بمعداتهم وأدواتهم لنظافة السوق والأماكن المحيطة به عقب انصراف الباعة.