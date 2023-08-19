السيطرة على حريق 4 حظائر ماشية في قويسنا بالمنوفية

شهدت قرية طه شبرا في مركز قويسنا بالمنوفية، نشوب حريق في 4 حظائر ماشية ما تسبب في نفوق عدد من المواشي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والسيطرة على الحريق بمعرفة رجال الحماية المدنية، قبل انتشاره بالأماكن المجاورة.

حريق كبير في حظائر ماشية بالمنوفية

بالانتقال والفحص من قوة أمنية من مركز شرطة قويسنا، تبين نشوب حريق في 4 حظائر ماشية ونفوق 5 رؤوس ماشية، دون خسائر في الأرواح، ونجحت الحماية المدينة في السيطرة على الحريق ومنع انتشاره بمساعدة أهالي القرية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق بها.

بلاغ بحريق في حظائر ماشية

وتلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بنشوب حريق في حظائر ماشية بقرية طه شبرا دائرة المركز، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.