بعد أزمة «حقوق الإسكندرية».. 5 خطوات لسحب ملف الخريجين الناجحين

أعلنت كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، عن إجراءات سحب الملف لدور مايو العام الجامعي 2022 - 2023 للناجحين من الفرقة الرابعة وذلك بعد إعلان نتيجة التظلمات للراسبين من تلك الفرقة والتي شهدت أزمة كبرى خلال الأيام الماضية، ومعها تبدأ تلقي طلبات سحب الملف من أجل إنهاء عملية التخرج.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية إجراءات سحب الملف لدور مايو العام الجامعي 2022 - 2023 للناجحين من الفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية بحسب الإعلان الرسمي من الكلية.

مواعيد سحب ملف حقوق الإسكندرية

- يتاح للطلاب التقديم على طلبات سحب الملف يوميا من الساعة 9 صباحاً حتى تمام الساعة 1.30 ظهراً بمكتبة الطالب بالدور الأرضى مبنى عمادة الكلية

إجراءات سحب ملف حقوق الإسكندرية

- استيفاء طالب الفرقة الرابعة لكل من: «التربية العسكرية، الفرنسي التكميلي، ريادة الأعمال، حقوق الإنسان.

- حضور الطالب شخصياً ببطاقة الرقم القومي.

- يتم طباعة استمارة سحب الملف عن طريق الدخول على الصفحة الرسمية لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية).

- التوجه إلى شئون طلاب الفرقة الرابعة (بمكتبة الطالب بعد طباعة نموذج سحب الملف.

- دفع كل المصروفات الدراسية + مصروفات سحب الملف والإفادة في منفذ تحصيل الكلية ولا يقبل الدفع النقدي.

مصاريف سحب ملف حقوق الإسكندرية

- مصاريف سحب الملف حافظة بمبلغ 200 جنيه فقط لا غير تدفع في منفذ التحصيل.

- مصاريف الإفادة الواحدة 95 جنيهاً تدفع في منفذ التحصيل.

- على أن يتم تسليم إفادة التخرج والملف للطالب شخصياً طبقا للجدول الزمني المرفق بعد استكمال كل ما سبق.

جاء ذلك بعدما قررت كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية فتح باب التظلمات على النتيجة، تسهيلا على الطلاب بعدما رسب عدد كبير من الطلبة في عدد من المواد، وطالبوا بفتح التظلمات ومراجعة الأوراق، وهو القرار الذي اتخذته الكلية بإيمانها بمبادئ الشفافية ورعاية مصلحة الطلاب، ومعها ظهرت نتيجة التظلم مع إمكانية رؤية أوراق الإجابة للتأكد من النتيجة وعمليات التصحيح.