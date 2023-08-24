رئيس الوطنية للانتخابات لـ«الوطن»: نعكف على معاينة لجان اقتراع انتخابات الرئاسة

قال المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة في الفترة الحالية تعكف على مراجعة النماذج الانتخابية ومعاينة اللجان التي سيجرى بها الاقتراع بالانتخابات الرئاسية، فضلا عن تجهيز الحبر الفسفوري.

تسهيل نقل معدات الهيئة عبر البريد إلى محافظات الجمهورية

وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات في تصريحات لـ«الوطن»، أن الهيئة أبرمت أيضا عدة بروتوكولات تعاون مع مختلف الجهات لتيسيير عملية الانتخابات على المواطنين، متابعًا «الهيئة أبرمت بروتوكول تعاون مع هيئة البريد لتسهيل نقل معدات الهيئة في كافة المحافظات وسرعة الانتشار.

توفير لجان لذوي الهمم يسهل لهم الوصول إليها

وأشار «حمزة» إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، لم تغفل مشاركة ذوي الهمم في الانتخابات، لافتًا إلى أن الهيئة أبرمت بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن والمجلس القومي لذوي الهمم حتى يتثنى الحصول على البيانات الخاصة بذوي الهمم بغرض توفير لجان يسهل الوصول إليها حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم في الانتخابات.