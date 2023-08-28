يوم توظيفي للشباب بمشاركة أكثر من 20 شركة وبنكا السبت.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم يوم توظيفي للشباب تحت عنوان «كن مُستعدًا»، يوم السبت المقبل.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي تفاصيل اليوم التوظيفي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومقر انعقاد اليوم، وكيفية المشاركة به، وفقا لما أعلنت عنه وزارة التعليم العاليعلى صفحتها بموقع «فيسبوك».

مقر عقد اليوم التوظيفي «كن مستعدا»

يُعقد اليوم التوظيفي السبت المقبل، الموافق الثاني من سبتمبر المقبل، في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بالحرم اليوناني بالتحرير، علمًا بأن الحضور مجاني وبدون أي رسوم.

الجهات الممولة لليوم التوظيفي

يُعقد اليوم التوظيفي بتمويل من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية «UKaid»، ومنظمة العمل الدولية، بحضور عدد من الوزراء المعنيين والسفير البريطاني في مصر، ورئيس منظمة العمل الدولية، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية.

أهداف اليوم التوظيفي والجهات المشاركة

ويهدف اليوم التوظيفي إلى توفير فرص عمل في مختلف المجالات، وذلك بمشاركة 20 شركة وبنكا.

كيفية المشاركة في اليوم التوظيفي

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه على الراغب في المشاركة في اليوم التوظيفي، التسجيل عبر الرابط

https://beready.icareerhub.com//external_events/1692181619392x463495193091899400.