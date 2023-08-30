ما تفسير رؤية الميت في المنام وطلبه الزيارة؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة يتعلق بتفسير طلب ابنتها التي تُوفيت، لها في المنام أن تزورها، مشيرا إلى أنَّ رؤيتها لا تحتاج لتفسير، موضحاً: «الميت يحب من يزوره عند قبره ويعرفه».

«وسام»: زيارة قبر الميت ورده السلام حقيقة

وأضاف «وسام»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، من تقديم الإعلامية زينب سعد الدين، والمُذاع على شاشة قناة الناس، أنَّه إذا زار أحد قبر أخيه الميت وسلّم عليه عند قبره يرد عليه الميت السلام، مستشهداً بما علمنا إياه النبي – صلى الله عليه وسلم: «ما مِن رجلٍ يَمُرُّ على قبرِ أخيه كان يعرفه في الدنيا، فيُسَلِّمُ عليه إلا عَرَفَه، وردَّ عليه السلام».

زيارة قبر الميت مطلوبة

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنَّ زيارة الميت مطلوبه وهي من الثواب الذي ينتفع به بل ويفرح به أشد الفرح، مثل ثواب قراءة القرآن الذي ينتفع به من يقرأه ويذهب إلى المتوفى أجره، قائلاً: «أي خير تعمله بنية إهدائه للمتوفى يذهب إليه».