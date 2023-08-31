أستاذ سياسة دولية: زيارة البرهان إلى مصر تؤكد الريادة في المنطقة العربية

قال الدكتور نجاح الريس، أستاذ السياسة الدولية بجامعة بني سويف، إن زيارة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، في أول زيارة خارجية له بعد اندلاع الأزمة السودانية، دليل على الأهمية الاستراتيجية الكبرى التي يريها السودان للدور المصري، في التوصل لحل للأزمة والخروج بالسودان لبرالأمان.

تماسك الشعب السوداني

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن مصر قامت بدور حيادي في حل الأزمة، ووقفت مع السودان ومؤسسات الدولة المدنية، ودعم تماسك الأمن القومي للسودان، لما له من عمق استراتيجي مؤثر ومهم جدا للأمن القومي المصري، ومصر تعمل دائما على تماسك الشعب السوداني وتماسك مؤسساته، والوقوف بجانب الحكومات الفرعية أو الحكومة الشرعية الرسمية في السودان.

ريادة الدولة المصرية

واضاف أستاذ السياسية الدولية، أن زيارة الفريق برهان دليل على أن الدولة المصرية تدعم المؤسسات وليس الأفراد، وأنها قامت بدور حيادي دعم الشعب السوداني، مشيرا إلى أنه كل مراحل هذه الأزمة الخطيرة لها تأثير سلبي كبير على الأمن القومي الأفريقي بصفة عامة، وتؤكد ريادة مصر في المنطقة العربية.