سيدة تناولت علاج للأسنان أدى إلى إصابتها بداء الفيل.. ما القصة؟

في ظاهرة كارثية حصلت امرأة على علاج القشور المركبة لبياض الأسنان، أدت إلى ظهور جلد الفيل المؤلم في جميع أنحاء وجهها وجسدها، بعدما لاقت رد فعل تحسسي تجاه العلاج، واستوحت فكرة الحصول عليه دون إذن طبيب بعد مشاهدتها عدد من صانعي المحتوى على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي.

علاج أسنان أدى إلى ظهور جلد الفيل

في أبردينشاير داخل مقاطعة بحرية تقع في شمال شرقي إسكتلندا، دفعت ليلي ليندسي من أبردينشاير، 1000 جنيه إسترليني مقابل قشور الأسنان المركبة المستخلص من المواد الكربونية دون إذن الطبيب، مما نشأ حساسية مفرطة، وبدأ وجهها يتوهج ببقع حمراء، للكشف عن تفاصيل القصة الكاملة من هنــــــا.