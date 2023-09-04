«المهن السينمائية» تعلن تطبيق حد أدنى للأجور.. وتحديد ساعات العمل بـ12

أصدرت نقابة المهن السينمائية عددا من القرارت في بيان رسمي لتحديد آلية العمل خلال الفترة المقبلة، وتحديد حد أدنى للأجور، وكذلك عدد ساعات العمل في الأفلام والدراما التليفزيونية.

نص بيان نقابة المهن السينمائية

وجاءت القرارات كالتالي:

- تطبيق حد أدنى للأجور وفقا لقرارات كل شعبه على حده

- تطبيق حد أقصى لساعات العمل اليومي والإضافي على ألا يزيد يوم العمل العادي على 12 ساعة وإمكانية إضافة ساعتين إضافيتين بحيث لا يزيد على 14 ساعة كحد أقصى علما أننا نطمح لتخفيض عدد ساعات العمل إلى 8 ساعات يوميا كما ينص قانون العمل.