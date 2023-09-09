من هي جيهان الحسيني أول مصرية تحصل على لقب مدعي عام بالمملكة المتحدة؟

مناصب وألقاب تتقلدها المرأة المصرية وتثبت كفاءتها، وقدرتها لتدرج اسمها وسط كتب التاريخ لتبرهن على أنها قادرة على تخطي المستحيل، وإزالة العراقيل التي يمكن أن تصيبها بالإحباط، إلا أن المستشارة جيهان الحسيني، واحدة من السيدات الناجحات اللواتي ذاع صيتهن في شتى بقاع العالم، ولفتت بفضل ذكائها الأنظار حتى كانت أول مصرية تحصل على لقب مدعي عام بالمملكة المتحدة.

أول مصرية تحصل على لقب مدعي عام بالمملكة المتحدة

المصرية جيهان الحسيني، قدوة ومثال جيد للسيدات المصريات اللواتي ذاع صيتهن في أوساط القانون ولفت نظر الاتحاد العام للمصريين بالمملكة المتحدة لها، حتى أُسند لها لقب مدعي عام بالمملكة المتحدة.

إليك بعض المعلومات عن السيدة المصرية التي شرفت بلدها في الخارج، كواحدة ممن درسن القانون والدخول في السلك القضائي، بخلاف حصولها على العديد من الشهادات لتصل إلى هذا المنصب الرفيع، بجانب الحصول على بكالوريوس في السياسة والعلاقات الدولية.

صفات تتمتع بها المستشارة جيهان الحسيني

الدكتورة ميرفت خليل، رئيس فرع الاتحاد بالمملكة المتحدة، تحدثت عن السمات التي تفردت بها المستشارة المصرية، التي جعلتها تتقلد ذلك المنصب، إذ أنها تتحلى بالعمل الجيد والإتقان والمثابرة، بخلاف السمعة الطيبة والخبرة.

- الدكتورة جيهان الحسيني، دعمت محاولات إعادة الآثار المصرية من المتحف البريطاني التي أشاد بمجهوداتها آنذاك الدكتور زاهي حواس، وقدمت التماسًا قانونيًا للبرلمان البريطاني، تطلب منه مناقشة تعديل قانون المتاحف البريطاني لاستعادة الآثار في بريطانيا.

حصلت الدكتورة جيهان الحسيني، على درجة الماجستير في القانون الدولي، ونالت دبلوم الدراسات العليا في القانون.

تتمتع المستشارة الدكتورة جيهان الحسيني، بالعديد من الامتيازات والصفات التي تجعلها محط أنظار الجميع، حتى تمكنت من الحصول على منصب مدعي عام بالمملكة المتحدة، ولمعرفة أهم التفاصيل والمعلومات في حياة المستشارة جيهان الحسيني، يمكن متابعتها من هنا.