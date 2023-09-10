تخريج دفعة جديدة من «النيل الأهلية» بحضور رائد المناخ للرئاسة المصرية بـCOP27

تحتفل جامعة النيل الأهلية، برئاسة الدكتور وائل عقل رئيس الجامعة، مساء اليوم، بتخريج دفعة جديدة من طلابها الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، بالمقر الرئيسي للجامعة بمدينة الشيخ زايد.

يأتي ذلك يحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الجديد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وحضور أعضاء مجلس أمناء الجامعة بكامل هيئته، وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات وكبار الشخصيات العامة، وعمداء الكليات، ورؤساء ومديري المراكز البحثية، وأسر الطلاب، وجميع منتسبي الجامعة، وعدد من كبار الإعلاميين والصحفيين.

جامعة النيل الأهلية

وأكد الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، أن الجامعة ستُخرّج الدفعة الثالثة من الحاصلين على درجة الدكتوراه، والدفعة الـ14 من الحاصلين على درجة الماجستير، والدفعة الحادية عشر من الحاصلين على درجة البكالوريوس من 4 كليات وهم، الهندسة والعلوم التطبيقية، إدارة الأعمال، تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، التكنولوجيا الحيوية، موضحًا أن الجامعة دوما ما تفخر بخريجيها وطلابها، وما تقدمه من تعليم وبحث علمي يساعد على نهضة وبناء الإنسان والوطن.

خريجو جامعة النيل في أكثر من 20 دولة

وقال رئيس جامعة النيل الأهلية، إن الخريجين من طلاب الجامعة هم السفراء الحقيقيين لها، إذ يوجد خريجو جامعة النيل في أكثر من 20 دولة حول العالم، كما أن هناك عددا كبيرا منهم تم توظيفهم في أهم الشركات العالمية، وتقلدوا مناصب قيادية وريادية.