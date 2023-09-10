سليم سحاب وكورال أبناء مصر في حفل بـ«الصحفيين» احتفالا بسيد درويش.. الأحد

أعلنت نقابة الصحفيين تقديم حفل غنائي يوم الأحد المقبل، ضمن فعاليات الاحتفال بمئوية سيد درويش لكورال أبناء مصر والمايسترو الكبير سليم سحاب.

من المقرر أن يقام الحفل على مسرح نقابة الصحفيين بحضور أعضاء النقابة وأسرهم وذلك ضمن جدول نشاط النقابة الفني.

مئوية فنان الشعب سيد درويش

يقام اليوم حفل بالنقابة للفنان علي الحجار تزامنا مع مئوية فنان الشعب سيد درويش، وستكون الأولوية لدخول المسرح في تمام الساعة الثامنة مساءً لعضو النقابة بعد إظهار كارنيه النقابة، ويسمح له بدخول مرافق واحد فقط من أسرته، ولن يسمح بدخول غير أعضاء النقابة حتى يتمكن أكبر عدد من الزملاء من حضور الحفل.

كما تتوافر شاشتا عرض كبيرتان لنقل الحفل للزملاء وأسرهم في بهو الدور الرابع، وبكافتيريا النقابة بالدور الثامن.

ومن المقرر مع نهاية الشهر الجاري أن يكون هناك حفلات وندوات شعرية من أجل الاحتفاء بذكرى نصر 6 أكتوبر والكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل.