«نيو لوك» منى زكي ومحمد هنيدي في فيلم «الجواهرجي» لعرضه بصيف 2024

للمرة الثانية تتعاون الفنانة منى زكي مع الفنان محمد هنيدي من خلال فيلم «الجواهرجي»، بعد غياب استمر لمدة 23 عامًا، بعد فترة توقف طويلة، تجاوزت العام، إذ تتبقى مشاهد معدودة، قبل أنّ يدخل الفيلم مرحلة المونتاج، وعرضه ضمن موسم صيف 2024.

دور مني زكي خلال أحداث فيلم الجواهرجي

وتجسد الفنانة منى زكي دور زوجة الفنان محمد هنيدي خلال أحداث فيلم «الجواهرجي»، حيث يجسد دور تاجر مجوهرات، ولكنه يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته ما يؤدي إلى دخوله مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، وتعتمد أحداث الفيلم على الكوميديا والتشويق والإثارة.

واعتمدت مني زكي خلال أحداث فيلم «الجواهرجي» على التغيير في شكل شعرها بصورة مختلفة، وسوف يظهر الثنائي مني زكي وهنيدي وهما يرتديان زيا موحدا خلال أحداث الفيلم، وهو من تأليف عمر طاهر ويخرجه إسلام خيري .

أبطال فيلم الجواهرجي

فيلم الجواهرجي يشارك في بطولته كل محمد هنيدي، منى زكي، باسم سمرة، آسر ياسين، أحمد السعدني، ريم مصطفى، عارفة عبد الرسول تارا عماد، عدد آخر من نجوم الفن.