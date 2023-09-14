عبد الرحمن رشدي يطرح «ياما» ثالث أغانيه في العام الجاري (فيديو)

طرح اليوم المطرب عبد الرحمن رشدي، أغنيته الجديدة بعنوان «ياما»، عبر المنصات المختلفة، من كلمات محمد الشافعي، وألحان عبدالرحمن رشدي، وتوزيع زجا، وتعد هذه الأغنية الثالثة لعبدالرحمن خلال هذا العام، إذ سبق وطرح أغنية «شفت مآسي» و«يا دنيا».

تعاون عبد الرحمن رشدي مع كثير من المطربين

سبق وتعاون عبد الرحمن رشدي، مع عدد من المطربين منهم: أمير عيد في أغنية «فصام»، و«الرزق» مع محمد الليثي، «نشكي لمين» مع أحمد كامل.

الجدير بالذكر أن عبد الرحمن رشدي بدأ مشوره الفني عام 2015، وفي وقت قصير أثبت وجوده على الساحة الفنية، حيث كان أول ظهور له مع فرقة كايروكي في حفل ردبل ساوند كلاش وكانت نقطة الانطلاق حيث في نفس العام تعاون مع مصطفى حسني بتقديم أغان في حلقات برنامج إنسان جديد.

ألبوم نقطة بيضا

وفي عام 2017 تعاون مع كايروكي في ألبوم نقطة بيضا في أغنية نقطة بيضا 1 و2 وبسبب هذه الأغنية بدأ في الظهور في حفلات كايروكي والتي تسببت في ظهوره بشكل مختلف في الساحة الفنية.

وفي عام 2018 بدا رحلته في تحضير الالبوم والتعاون معه الموزع معتز ماضي وكان هذا الألبوم فيه 10 أغان والذي تم طرحه في عام 2021، وفي هذا الألبوم طرحت أغنية «أنت الأحباب» من كلمات وألحان عبدالرحمن رشدي، والتي حققت انتشارا غير مسبوق وصل إلى 20 مليون مستمع.