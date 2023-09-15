تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالدرجات أدبي.. عبر بوابة مصر الرقمية

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات، نتيجة تنسيق مرحلة الثالثة 2023 بالدرجات أدبي للناجحين في امتحانات الدور الأول والثاني من امتحانات الثانوية العامة 2023، للاطلاع على نتيجة ترشحهم للكليات المختلفة والحدود الدنيا للكليات والمعاهد المختلفة على مستوى أنحاء الجمهورية.

الاطلاع على تنسيق مرحلة الثالثة 2023 بالدرجات أدبي

وأوضحت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي وفقا لتقرير صادر عنها، أنه يمكن للطلاب من خلال كتابة رقم الجلوس والرقم السري، الاطلاع على تنسيق مرحلة الثالثة 2023 بالدرجات أدبي عبر رابط الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات عبر بوابة مصر الرقمية من هنــــــــــا.

توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد المختلفة وفقا للأعداد

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، أن الإعداد لنتيجة تنسيق مرحلة الثالثة 2023 بالدرجات أدبي، للناجحين في امتحانات الدور الأول والثاني من امتحانات الثانوية العامة استغرق وقتا في الإعداد لها وتجهيزها وتوزيع الطلاب على الكليات والمعاهد المختلفة وفقا للأعداد المقررة لها، لافتا إلى أنه يمكن للطلاب التسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات المناظرة وغير المناظرة فور إتاحة التسجيل لها.