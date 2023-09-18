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العميد محمد إدريس: الكتيبة 101 تحولت لمركز لقيادة الأعمال القتالية بسيناء بعد 2011

كتب:

محمد عزالدين
12:55 ص | الإثنين 18 سبتمبر 2023
الكتيبة

الكتيبة

عرضت قناة «الوثائقية» الفيلم الوثائقي «الكتيبة»، عن بطولات الكتيبة 101، والتي ترصد شهادات الأبطال الذين حاربوا الإرهاب.

تأمين الحدود

وقال العميد محمد إدريس مصطفى، إن قبل بداية الأحداث في 2011، كانت الكتيبة 101 تنفذ مهامها بحكم تمركزها في العريش ولها مهمة تأمين حدود مثل أي كتيبة حرس الحدود، مشيرًا إلى أنه مع أحداث 2011 بدأت الكتيبة تأخذ شكلًا آخر وتتحول لمركز القيادة لإدارة الأعمال القتالية في شمال سيناء وكان من الممكن أن تجد داخل الكتيبة عناصر من الصاعقة والإمداد والتمويل، والمدفعية،  والإشارة حتى وقتنا هذا.

وأضاف العميد المتقاعد، محمود محي الدين، خبير استراتيجي، أن الكتيبة 101 تتمركز في منطقة العريش وهي الحزام الاستراتيجي الرابط بين قطاع المسئولية في المنطقة «ب» من شرق بئر العبد وحتى جنوب الخروبة.

موقع استراتيجي

وأكد اللواء أحمد كمال، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن الكتيبة تتواجد في موقع استراتيجي مهم جدًا فهي على بعد خطوات من مبنى محافظة شمال سيناء ومبنى مديرية الأمن.

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بقلم محمد عزالدين