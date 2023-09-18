شكري يترأس الاجتماع الوزاري التشاوري العربي على هامش جمعية الأمم المتحدة

ذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن وزير الخارجية سامح شكري ترأس يوم الاثنين 18 سبتمبر الجاري، الاجتماع الوزاري التشاوري العربي نيابة عن وزير خارجية المملكة المغربية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزارى العربي، والذي ينعقد بصفة دورية خلال اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة لمتابعة وتنسيق المواقف العربية تجاه القضايا المطروحة أمام أجهزة الأمم المتحدة المختلفة.

مصر تقدم التعازي للمغرب وليبيا

واستهل الوزير شكرى الاجتماع بتقديم التعازي لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة بشأن الزلزال الأخير الذي ضرب المغرب، وكذا تقديم التعازي للأشقاء في ليبيا، والتأكيد على وقوف مصر إلى جانب الأشقاء في هذه المحنة.

متابعة الوضع الخاص بفلسطين

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الاجتماع شهد إحاطة قدمها وزير خارجية فلسطين حول مستجدات القضية الفلسطينية، ومتابعة الموقف بشأن القضايا الخاصة بفلسطين فى الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجانها المختلفة.

وأكد الوزراء العرب على ضرورة تنسيق المواقف العربية إزاء نمط التصويت على مختلف القرارات، وعلى رأسها قرارات فلسطين، لضمان تقديم الدعم للحقوق الفلسطينية واستمرار الدفاع عن قرارات الشرعية الدولية المرتبطة بالقضية وحقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف.

إحاطة مقدمة

وأضاف السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية قدم إحاطة خلال الاجتماع بشأن الاجتماع الوزاري الذي تم عقده بدعوة من الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والمملكة العربية السعودية، بالمشاركة مع كل من مصر والأردن، لدعم جهود إحياء عملية السلام على أساس مبادرة السلام العربية والأفكار الأوروبية المطروحة فى هذا الشأن.