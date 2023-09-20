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الكشف على 1979 مريضا في قافلة علاجية بالدقهلية

كتب:

آية حسنين
11:24 ص | الأربعاء 20 سبتمبر 2023
قافلة طبية بالدقهلية

قافلة طبية بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الكشف على 1979 مواطنا، ضمن قافلة طبية مجانية في قرية ميت أبو خالد بمركز ميت غمر بالدقهلية.

وأوضح في بيان، أن القافلة جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وتنفيذا لتوجيهات محافظة الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

وأشار إلى أنه جرى توقيع الكشف على 1979مريضا، وضمت 12 عيادة منها «2 باطنة - 2 أطفال - جراحة - جلدية - أسنان - تنظيم أسرة، ومعمل طفيليات وأشعة x ray».

تحويل 25 حالة للمستشفيات

وأكد وكيل الوزارة حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، إذ أقيم على هامش القافلة عدد 17 ندوة تثقيفية، و141حالة استبيان، مؤكدا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة.

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بقلم آية حسنين