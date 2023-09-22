ضبط المتهمين بسرقة السور الحديدي لجامعة تحت الإنشاء بالبحر الأحمر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الغردقة بمديرية أمن البحرالأحمر، من أمين مساعد بإحدى الجامعات، باكتشافه سرقة 105 قطع حديدية عبارة عن باكيات حديدية خاصة بالسور الخارجي للأرض الفضاء المُلحقة بمقر الجامعة «تحت الإنشاء» الكائنة بدائرة القسم.

بالفحص أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص «لاثنين منهم معلومات جنائية» مقيمين بدائرة القسم، مستخدمين سيارة ربع نقل.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم والسيارة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة (2 أسطوانة أكسجين، لمبة أكسجين، خراطيم لحام).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهما سيئي النية (عاملَين «لأحدهما معلومات جنائية» مقيمان بدائرة القسم) وأمكن ضبطهما والمسروقات.. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.