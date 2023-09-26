عاجل.. تحصيل 17.5 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الربع الثاني من 2023

أظهرت أحدث التقارير الخاصة بقطاع التأمين، والصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الفترة من أبريل إلى يونيو 2023، أن قيمة إجمالي أقساط التأمين سجلت 17.5 مليار جنيه.

تقرير الرقابة المالية

وأظهر تقرير الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بلغت 8.6 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 8.9 مليار جنيه في الربع الثاني لعام 2023.

إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين

وبلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 8.2 مليار جنيه في الربع الثاني لعام 2023، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات 3.1 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 5.1 مليار جنيه.

يذكر أن تأمينات الممتلكات والمسؤوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.

أما تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال فيقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية، وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.