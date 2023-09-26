رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عاجل.. تحصيل 17.5 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الربع الثاني من 2023

كتب:

وليد عبد السلام
01:25 م | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
الهيئة العامة للرقابة المالية

الهيئة العامة للرقابة المالية

أظهرت أحدث التقارير الخاصة بقطاع التأمين، والصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الفترة من أبريل إلى يونيو 2023، أن قيمة إجمالي أقساط التأمين سجلت 17.5 مليار جنيه.

تقرير الرقابة المالية

وأظهر تقرير الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بلغت 8.6 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 8.9 مليار جنيه في الربع الثاني لعام 2023.

إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين

وبلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 8.2 مليار جنيه في الربع الثاني لعام 2023، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات 3.1 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 5.1 مليار جنيه.

يذكر أن تأمينات الممتلكات والمسؤوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول. 

أما تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال فيقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية، وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.

اقرأ المزيد:

«اقتصادية النواب» توافق على موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية

وزيرة الهجرة تشارك في إفطار الهيئة العامة للرقابة المالية

مدبولي يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

وظائف جديدة في الهيئة العامة للرقابة المالية.. شروط ومؤهلات مطلوبة