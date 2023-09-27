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«النواب» يواصل استقبال الأعضاء للتوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات الرئاسة

كتب:

ولاء نعمه الله
12:15 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
جانب من التوقيع

جانب من التوقيع

توافد أعضاء مجلس النواب صباح اليوم، على مقر البرلمان، للتوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وأتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب، نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلا لنص المادة 142 من الدستور، التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح 20 من أعضاء مجلس النواب، والمادة 108 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.

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