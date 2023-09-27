فرحة المولد النبوي في دار للمسنات: تنورة وطبل ومزمار برعاية «صناع البسمة»

ينتظرن احتفالية المولد النبوى كل عام، ويفرحن باللمة والمعايدات، علّها تعيد عليهن ذكريات الماضى، وتؤنس وحدتهن مع تقدم العمر.. من أجل ذلك حرص فريق صناع البسمة «سمايل ميكرز» على الاحتفال بالمولد النبوى الشريف فى إحدى دور المسنات بمنطقة السادس من أكتوبر، وإدخال الفرحة على النزيلات، من خلال تنظيم عدة فقرات فنية، على رأسها التنورة والطبل البلدى والمزمار.

يحكى فوزى نصيف، منسق الفريق، عن الاحتفالية التى يحرصون على تنظيمها منذ ما يقرب من 7 سنوات، حيث يقومون خلالها بتوزيع حلوى المولد على المسنات، اللاتى بدورهن ينتظرن هذه الزيارة كل عام، مع تقديم عدد من الفقرات الفنية وعزف على العود والناى، بخلاف تصميم ماكيتات لعروسة المولد للتصوير معها، إضافة إلى بعض الأنشطة كتلوين عروسة المولد على «الفوم» للأطفال.

فريق «صناع البسمة» تأسس عام 2010، ويعمل طوال العام لنشر المحبة والفرحة بين المواطنين، من خلال الاحتفال بالأعياد القومية والدينية ورأس السنة وعيد الأم والأيام العالمية التابعة للأمم المتحدة، مثل اليوم العالمى لكبار السن وللطفولة ولذوى الاحتياجات الخاصة، وبحسب «فوزى» ينظمون عدة احتفالات بمناسبة المولد النبوى الشريف، مع كبار السن والأطفال والمرضى «من دار الأيتام لدار المسنين لزيارة المستشفيات ورعاية أطفال الشوارع، بقى لينا ناس كتير بنحب نخدمهم ونشوف فرحتهم».

متطوعون بأعمار مختلفة انضموا للفريق، من بينهم أطفال لم يتجاوزوا الـ6 سنوات، يساعدون مع أسرهم على قدر استطاعتهم، حتى أصبحوا ينتظرون الاحتفالات بفارغ الصبر أكثر من الكبار، وفقاً لـ«فوزى»: «بقينا كتير ولسه بنكبر، وصل عدد المتطوعين بالفريق أكثر من 100 شخص، يعملون جميعاً لخدمة المحتاجين من مختلف الفئات».

40 مسنة شاركن فى الاحتفالية واستمتعن بالأجواء، ومن أكثر المواقف التى أثرت فى «فوزى»: «أم من المسنين حطت إيدها على قلبى، وفضلت تدعيلى ربنا يجعل الخير طريقك وطريق ولادك وشغلك.. جسمى كله قشعر من دعوات الأمهات اللى طالعة من القلب.. هتمنى إيه أكتر من كده».