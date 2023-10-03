حضور جماهيري كبير لفيلم اختيار مريم بمهرجان الإسكندرية

عرض الفيلم المصري اختيار مريم بمسابقة الفيلم المصري ضمن فعاليات الدورة 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وذلك بحضور عدد من أبطاله منهم محمد رضوان والمؤلف والمخرج محمود يحيى وماهي سلامة.

وقال المخرج محمود يحيى في ندوة فيلمه: «سعيد بعرض أول أعمالي السينمائية في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وخاصة أنني من خريجى المعهد العالي للسينما، والعمل استغرق التصوير والتحضير له 4 سنوات.

وتابع: «قبل هذا العمل أخرجت عددا من الأفلام القصيرة وسعيد بالعمل مع كل فريق الفيلم، وخاصة محمد رضوان الذي قدم دوره ببراعة شديدة، وهو من الممثلين الذين يمتلكون قدرات عالية ويحترم مهنته كثيرا».

وأوضح محمود يحيى أن فيلمه واجه صعوبات إنتاجية، ويعد من الأعمال المستقلة منخفضة التكلفة.

محمد رضوان يتحدث عن فيلم اختيار مريم

أما محمد رضوان قال عن الفيلم: «أرى هذه التجربة من أمتع التجارب التي شاركت بها، وقمت بتصويره قبل تجربتي في مسلسل موضوع عائلي الذىي ظهرت فيه بشخصية رمضان حريقة، وقمت بتصوير جزء كبير من الفيلم وكنت مستمتعا كثيرا به، واعتبرها خطوة إيجابية خاصة أننا بذلنا مجهودا كبيرا من أجل خروج الفيلم إلى النور».

وأوضح أن الجهد الكبير الذي جرى بذله في الفيلم ظهر على الشاشة، وكان ذلك نابعا من إيمان فريق العمل بالمهرجان بمحمود يحيى وقدراته الفنية ورؤيته للعمل الذي يناقش العديد من القضايا الاجتماعية المهمة، والتي تخص جميع فئات المجتمع سواء الأب الذي يُقوم زوجته أو الصغار الذين يعيشون فترة المراهقة الصعبة، «كما أنني فوجئت بالمستوى الفني لهؤلاء النجوم الشباب الذين يخوضون تجربة التمثيل لأول مرة».

ويناقش «اختيار مريم» مجموعة من المشكلات المجتمعية في إطار من الكوميديا السوداء، حيث تدور الأحداث خلال يوم واحد عن أسرة مصرية، بعد أن تتعرض ربة الأسرة مريم لإغراء مالي كبير قد يحل أزمة الأسرة ولكن من خلال قضاء بعض الوقت مع أفراد تلك الأسرة نكتشف أن مشكلتهم أكبر بكثير من مجرد أزمة مالية.