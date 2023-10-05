إقامة المؤتمر السنوي الدولي التاسع لجمعية سيدات أعمال مصر فبراير المقبل

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وفداً من جمعية سيدات أعمال مصر، برئاسة الدكتورة يمنى الشريدي، لمناقشة تجهيزات إقامة المؤتمر السنوي الدولي التاسع لجمعية سيدات أعمال مصر 21 «سيدات شركاء النجاح»، الذي سيقام فى شهر فبراير المقبل.

النسخة التاسعة من المؤتمر

وأوضحت رئيس جمعية سيدات أعمال مصر 21، أن النسخة التاسعة من المؤتمر ستقام في خلال الفترة من 15 حتى 19 فبراير 2024، ما بين محافظة القاهرة ومحافظة الأقصر، بمشاركة 150 سيدة أعمال من 25 دولة، وسيتم خلالها مناقشة الاتجاهات الحديثة في ممارسة الأعمال وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة للصناعات المتوسطة والصغيرة، وعقد عدد من الندوات وورش العمل بما يساهم بشكل كبير في تحقيق الاستدامة بجميع القطاعات التي تعمل بها سيدات الأعمال، كما سيتم تنظيم برنامج سياحي للمناطق الأثرية والسياحية بالأقصر للوفود الأجنبية ولعضوات الجمعية المشاركات في المؤتمر، وذلك في إطار حرص الجمعية على الترويج للسياحة والحضارة المصرية القديمة.

التمكين الاقتصادي للمرأة

ومن جانبه رحب محافظ الأقصر، بإقامة المؤتمر على أرض محافظة الأقصر، موجها بتوفير كافة المتطلبات والترتيبات اللازمة لخروجه بالشكل اللائق، مؤكدا على حرص الدولة المصرية على تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وتشجيع كافة سيدات مصر في جميع القطاعات الاقتصادية.

حضر اللقاء، أعضاء جمعية سيدات أعمال مصر ريهام البغدادي ودينا يوسف وهبه حمدي وسامر سمير وماجي سلوان، ومدير فرع جنوب الصعيد بهيئة تنمية الصعيد الدكتور إبراهيم رمضان.