«التخطيط» تفوز بجائزة المؤسسة الأوروبية للتنمية الإدارية في تنمية المواهب

فازت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالجائزة الفضية للتميز في الممارسة 2023، في فئة تنمية المواهب، من المؤسسة الأوروبية للتنمية الإدارية، عن البرنامج التدريبي القيادة للتميز الحكومي، الذي نفذته الوزارة من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وكينجز كوليدج بلندن، وذلك خلال فعاليات مؤتمر التطوير التنفيذية بجامعة سانت جالن بسويسرا والتي تعد واحدة من أشهر جامعات سويسرا في الاقتصاد.

تنمية قدرات قيادات الجهاز الحكومي

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية بناء قدرات قيادات الجهاز الحكومي، مشيرة إلى أن التدريب وبناء القدرات يعد من الركائز الأساسية لنجاح أي جهة، من خلال تنظيم مخطط يهدف إلى إكساب العاملين المهارات والقدرات المرتبطة بطبيعة عملهم والتى تساعد فى تحسين الأداء، مما يعود بالنفع على تلك الجهات وكذلك العاملين من خلال تحسين قدرات العنصر البشري.

الاستثمار في البشر

وأوضحت، أن جهود الوزارة فى مجال التدريب وبناء القدرات جاءت فى إطار توجه أعم وأشمل للدولة المصرية بالتوسع فى الاستثمار فى البشر، وتحقيق هدف بناء الانسان المصري، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.

وخلال فعاليات المؤتمر، استعرضت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة مراحل تنفيذ البرنامج التدريبي القيادة للتميز الحكومي، الذي تم تنفيذه في إطار الشراكة الثلاثية الناجحة التي تم توقيعها عام 2019 بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجامعتين من أرقى الجامعات؛ الجامعة الأمريكية في القاهرة، وكينجز كوليدج بلندن، ويهدف إلى بناء الكوادر القيادية الحكومية في مصر، وإعداد قادة المستقبل في الجهاز الإداري وتدريبهم بما يتناسب مع منظومة التحول الرقمي، مشيرة إلى الأثر التدريبي ومدى استفادة المتدربين المشاركين بالبرنامج في تطوير عملهم.