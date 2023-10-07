اجتماع طارئ لمجلس الأمن الأحد لبحث الأوضاع في الأراضي المحتلة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلاً عن وكالة «رويترز»، منذ قليل، أن مجلس الأمن الدولي سوف يعقد اجتماعاً طارئاً غداً الأحد، لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة.

وكانت حركة «حماس» نفذت أكبر هجوم على إسرائيل منذ سنوات، اليوم السبت، تضمن عبور مسلحين السياج الحدودي، وإطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة.

ومع سماع دوي صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل ووسطها ومدينة القدس المحتلة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه في «حالة حرب»، فيما دعا رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى اجتماع طارئ لمسؤولي الأمن، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».