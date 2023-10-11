شروط التقاعد من الوظيفة في القطاعين العام والخاص.. اعرف السن القانونية

لا يزال الحديث عن قانون التأمينات الجديد حديث الساعة بين الكثير من العاملين بالجهاز الإداري، لا سيما شروط التقاعد أو الخروج على المعاش المبكر الذي يشغل الكثير من الموظفين الراغبين في إنهاء خدمتهم قبل بلوغهم السن القانونية.

وتسرد «الوطن» خلال التقرير التالي شروط التقاعد وفقا لما قاله النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموانة بمجلس النواب، موضحا أن قانون التأمينات وضع آلية وبنود واضحة للتقاعد قبل بلوغ السن القانونية للمعاش.

وأوضح «نظير» أن قانون المعاش المبكر نص على أنه يستوجب بلوغ الموظف سن الـ 50 عامًا لإنهاء خدمته والحصول على معاش قبل بلوغ السن القانونية.

شروط المعاش المبكر للقطاع العام

وبحسب قانون التأمينات الجديد، فإن شروط المعاش المبكر 2023 للقطاع العام كالتالي:

- يشترط قانون المعاشات الجديد 2023 توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتي تُعطي الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير.

- لا يُسمح بخروج أي موظف للى المعاش المبكر في حالة عدم توافر مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا.

- من شروط الخروج للمعاش المبكر أن يكون للمؤمن عليه، مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة.

شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص

أمّا فيما يتعلق بشروط المعاش المبكر للقطاع الخاص فهي على النحو التالي:

- ينص قانون المعاشات الجديد 2023 على أنه يجب وصول سن الموظف إلى 50 سنة حتي يتمكن من الخروج للمعاش المبكر.

- عدم وقوع أي إجراء تأديبي من المؤسسة التي ينتمي إليها الموظف خلال فترة عمله.

- توافر مدة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، التي تعطي الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجره أو دخل التسوية الأخير.

- يشترط قانون المعاشات الجديد 2023 ألا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات.

- تسوية كافة الحقوق التأمينية للموظف وفقًا لمدة الاشتراك، بإضافة خمس سنوات.

- في حالة تجاوز سن الموظف الـ 55 عاما، ومدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعي أكثر من 20 عاما يتم تسوية كافة الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك بالتأمينات.

- الموظف الذي خرج للمعاش المبكر يُحرم من التعيين في أي مؤسسة أو وحدة خاضعة لأحكام قانون العمل.

- وصول مدة الاشتراك التأميني بما لا يقل عن عشرين عامًا، على أن تصل لـ 25 عامًا في 2025.