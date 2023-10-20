الآلاف يشاركون بمظاهرات اليوم لدعم فلسطين بالإسماعيلية.. القدس عربية

خرج العديد من المواطنين في مظاهرات اليوم لدعم فلسطين في الإسماعيلية، لدعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، خاصة بعد استهداف المدنيين والمستشفيات.

مظاهرات اليوم لدعم فلسطين بالإسماعيلية

وشارك الآلاف من المواطنين في مظاهرات اليوم لدعم فلسطين بالإسماعيلية، من الفئات المختلفة منها النساء والأطفال والشباب بمختلف الديانات، بهدف الوقوف بجانب الفلسطينيين الأشقاء ودعمهم في القضية الفلسطينية، ودعم وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وشهدت المظاهرات ارتفاع أصوات المواطنين في الهتافات من أجل فلسطين والأقصى ومن أجل سيناء «سيناء مش للبيع، يا فلسطين يا فلسطين احنا معاكي ليوم الدين، القدس عربية، بالروح بالدم نفديك يا أقصى».

أداء صلاة الجنازة في أرواح غزة في الإسماعيلية

وكانت المظاهرات في الإسماعيلية بدأت بعد أن خرج المواطنون من المساجد بعد الانتهاء من أداء صلاة الجنازة الغائب على أرواح الشهداء الأبرياء من فلسطين، والذين راحوا ضحية الأحداث الماضية في فلسطين بالتحديد في قطاع غزة، خاصة قصف مستشفى المعمداني الذي تسبب في مقتل العديد من الأشخاص بينهم مئات النساء والأطفال.