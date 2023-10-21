ولي العهد الكويتي: الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عقابًا جماعيًا ضد الشعب الفلسطيني

تقدم الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولي عهد الكويت، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على عقد قمة القاهرة للسلام، حيث تأتي في ظل تطورات استثنائية مأساوية يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق وما تحمله هذه التطورات من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة والعالم كله.

وأضاف «آل صباح»، في كلمته بقمة القاهرة للسلام المنعقدة في العاصمة الإدارية: «نتابع بكل ألم استمرار وتصاعد العمليات العسكرية التي ينفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث نشهد العقاب الجماعي الذي يتعرضون له من خلال استهداف المدنيين العزل بغارات جوية متواصلة أدت إلى سقوط آلاف الضحايا الأبرياء أطفالا ونساء ورجالا».