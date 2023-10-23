كفر الشيخ تستعد لموسم الأمطار بتجهيز المعدات وأماكن الإخلاء

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، اليوم الاثنين، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وذلك لمناقشة مدي جاهزية المعدات، والتأكد من كفائتها والتشديد على إرسال تقرير بالمعدات المعطلة وتجهيز أماكن الإخلاء والإغاثة، وذلك بحضور، اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من القيادات التنفيذية.

تجهيز المعدات استعداداً لموسم الأمطار

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان، أنه سيتم المرور على الحملات الميكانيكية بالمراكز والمدن للتأكد من جاهزية المعدات وكفاءتها، بالإضافة إلى أماكن الإخلاء والإغاثة، فضلاً عن متابعة شهادات الصلاحية الخاصة بأطقم الإغاثة، وحصر وإصلاح المعدات المعطلة، استعداداً لموسم الأمطار ولصالح الخدمات المقدمة للمواطنين.

مدن ساحلية في كفر الشيخ

يذكر أن محافظة كفر الشيخ، تقع علي سواحل البحر الأبيض المتوسط وتمتد بطول 118 كيلو متراً، حيث تقع 5 مدن علي سواحل البحر المتوسط، والتي تحظي بهطول أمطار بشكل غزير أثناء فصل الشتاء على تلك المدن.