تحرير 38 محضرا في حملة لإزالة الإشغالات بالبحيرة

واصلت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، تنفيذ حملات موسعة لرفع الإشغالات، وإزالة التعديات من حرم الطرق العامة.

وأسفرت الحملات عن رفع 266 حالة إشغال طريق بدمنهور، وذلك بشوارع «الجمهورية، وجلال قريطم، وخلف الصدر، والروضة، وميدان الساعة، وعبد السلام الشاذلي».

تحرير 38 محضر إشغال في البحيرة

كما رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود 217 حالة إشغال متنوع، ما بين ثابت ومتحرك، بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص برفع 65 حالة إشغال مخالف، وتحرير 38 محضر، كما تمكنت الحملات بمركز ومدينة رشيد من رفع 19 حالة إشغال مخالف.

تكثيف حملات إزالة الإشغالات

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات من الشوارع، للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية.

كما وجهت نائب محافظ البحيرة بإزالة أي تعديات على الأرصفة، للحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.