وفد طبي هولندي يُجري عمليات جراحية في مستشفيات قنا الجامعية

تفقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أعمال الوفد الطبي الهولندي الذي يزور مستشفيات قنا الجامعية في الفترة من 28 أكتوبر حتى 5 نوفمبر 2023، ويضم أساتذة واستشاريين في تخصصات جراحة القلب والصدر والقسطرة التداخلية، وذلك بمرافقة الدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب بقنا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

تقديم خدمات طبية متميزة في مستشفيات قنا الجامعية

وأشاد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، بالتعاون المثمر بين مستشفيات قنا الجامعية والجانب الهولندي في تقديم خدمات طبية متميزة ذات مهارة فائقة لأبناء الإقليم بشكل مجاني، وذلك في إطار دور الجامعة في تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية.

من جانبه، أكد الدكتور علي غويل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات قنا الجامعية، أنه حرصًا على تعظيم العائد من زيارة الوفد الطبي الهولندي يتضمن البرنامج مجموعة من ورش العمل والبرامج التدريبية للأطباء وذلك لتبادل الخبرات وتناقل المعرفة.

من جهته، أوضح الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، أن الوفد يجري خلال فترة عمله 14 جراحة قلب مفتوح، بالإضافة إلى 30 عملية قسطرة تشخيصية وعلاجية.

جدير بالذكر، أن الوفد الطبي الهولندي يضم الدكتور صلاح سعيد رئيس الوفد الطبي الهولندي واستشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية بهولندا، والدكتورة غادة شاهين استشارية جراحة القلب بهولندا، والدكتور هاني عازر استشاري أمراض القلب بهولندا، بالإضافة إلى أعضاء طاقم التمريض والطاقم الفني المرافق لهم.