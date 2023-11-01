الصيد الآلي بالبرلس: تعلم حرفة الصيد يوفر لك راتب ألف دولار شهريا

كشف حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، أن مهنة الصيد البحري من المهن الشيقة للغاية، والتي تعود على العاملين بها بالخير والرزق الوفير، ولذلك هي من المهن التي يتعلمها الصيادون بالوراثة، وذلك كون والده يعمل صياداً أو أحد أقاربه، ليشق بذلك طريقه نحو العمل واكتساب الرزق من خلال العمل بمياه البحر الأبيض المتوسط.

تعلم حرفة الصيد يستغرق شهورا

وأوضح «شرابي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مهنة الصيد على متن مراكب تعمل بمياه البحر الأبيض المتوسط، هي من المهن التي تحتاج إلى مهارة التعلم وحسن التصرف حال مواجهة الصعوبات بمياه البحر، مشيرا إلى أن أي شاب أو فتاة يمكنه أن يتعلمها في مدة لا تتجاوز الـ6 أشهر تقريباً، لكي يصبح صياداً يدرك فنون تلك المهنة وقواعد الصيد والإبحار الآمن دون وقوع أي أضرار له أثناء عمله على متن المركب الذي يعمل عليها عقب ذلك.

تعلم حرفة الصيد توفر لك راتب ألف دولار شهريا

وأشار أيضا إلى أن اكتساب مهارات تعلم مهنة الصيد، تعد من المهن التي توفر له فرص عمل جيدة داخل مصر براتب متميز، وكذلك توفر لهم فرص عمل بالدول الخارجية يصل راتبه لنحو 1000 دولار شهرياً، بخلاف الإقامة، والطعام، وهو الأمر الذي يؤهله للعمل طبقاً لمخرجات سوق العمل داخلياً وخارجياً .