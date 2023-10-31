سياسيون: «يد تبني.. وأخرى تحمل السلاح» لتنمية أرض الفيروز

أكد عدد من السياسيين أن القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية حرصت على إعمار سيناء وتعزيز مقوماتها المعيشية من خلال استراتيجية شاملة لتعزيز بنيتها التحتية التى تضمنت إنشاء مدارس ومستشفيات وجامعات وغيرها من متطلبات الحياة المعيشية التى يتردد عليها المواطن خلال رحلة حياته اليومية.

وقال السياسيون لـ«الوطن» إن الدولة نفذت سلسلة عملاقة من المشروعات القومية والتنموية للارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطن السيناوى وتوفير فرص عمل لأبناء أرض الفيروز. وقال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن الدولة أولت اهتماماً كبيراً خلال السنوات الماضية لتنمية شمال سيناء عبر سلسلة مشروعات قومية جديدة.

مشروعات قومية لتعمير سيناء والارتقاء بمعيشة الأهالى وتوفير فرص العمل لهم.. «مطر»: الدولة نجحت فى القضاء على الإرهاب وبدأت استراتيجية تنموية شاملة.. و«الفحام»: تعزيز مقومات البنية التحتية.. و«الشهابى»: 6.5 مليار جنيه استثمارات

وأوضح «مطر» أن منطقة شمال سيناء طوال العقود الماضية كانت بعيدة عن الحياة السكنية، ما جعلها عرضة للإرهاب ومهربى المخدرات، ولكن بالإرادة الوطنية نجحت الحكومة فى القضاء على العناصر الإرهابية المتطرفة، التى توغلت على أراضيها فى حكم جماعة الإخوان. وتابع: «بمجرد القضاء على الإرهاب ودحره وضعت الدولة استراتيجية شاملة من أجل إعمار سيناء والرقى بالحياة المعيشية للمواطن السيناوى، تضمنت إنشاء مستشفيات وجامعات ومدارس، ومشروعات كان هدفها تحسين المستوى المعيشى للمواطنين وتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب».

وأشاد اللواء محسن الفحام، نائب رئيس حزب إرادة جيل، بجهود الدولة المبذولة لتنمية منطقة شمال سيناء وإعمارها بالسكان من خلال الزحف العمرانى الذى ألحق بكافة جوانبها الجغرافية خلال السنوات العشر الماضية.

وقال «الفحام» إن القيادة السياسية أولت اهتماماً كبيراً خلال السنوات الماضية لمنطقة شمال سيناء وتحويلها لتمركز سكانى مأهول بعدد كبير من السكان من خلال إطلاق سلسلة من المشروعات القومية على أراضيها وتوفير مقومات الحياة المعيشية بها.

وتابع: «عمدت الحكومة خلال السنوات العشر الأخيرة على تعزيز مقومات البنية التحتية من خلال حركة نهضوية شاملة تمثلت فى بناء وحدات سكنية ومستشفيات ومدارس للأهالى، فضلاً عن إطلاق سلسلة من المشروعات التنموية التى تهدف لخلق فرص عمل لأبنائها».

وأكد أن إعمار صحراء شمال سيناء سيعزز مناخها الأمنى كونها عاملاً مهماً لزيادة الكثافة السكانية، لأن الدولة تبنت خلال رحلتها لإعمار سيناء نظرية: «يد تبنى ويد تحمل السلاح» واستطاعت أن تقضى على الإرهاب الذى سعى للتوغل بأراضيها إبان حكم جماعة الإخوان فى عام 2013.

وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إن الدولة بذلت جهوداً كبيرة فى تنمية وتعمير سيناء بكل المجالات، وحققت نهضة كبيرة غير مسبوقة من خلال بناء عشرات المدارس والجامعات وفى مجال الخدمات الصحية.

وأضاف رئيس حزب الجيل أن الاستثمارات الحكومية فى خطة 2023/2024 لتنمية محافظة شمال سيناء بلغت 6.5 مليار جنيه، تمول الخزانة العامة منها نحو 44.6% (2.9 مليار جنيه)، لتنفيذ العديد من المشروعات فى مجالات الزراعة والتعليم والصرف الصحى ومياه الشرب والخدمات والإسكان.

وأوضح أن الخطة شملت تنفيذ 17 مشروعاً تنموياً وتطوير المناطق العشوائية، ويستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الكبرى من إجمالى الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء 55% كما تضمنت الخطة مشروعات فى مجال الخدمات الأخرى، وهى استكمال إنشاء مبانٍ خدمية وإدارية لتوفير مناخ ملائم للعمل ورفع المستوى الفكرى والصحى والاجتماعى ودعم الترابط الأسرى وإحلال وتجديد المساجد القائمة بالمحافظة، وتحويل المسجد العادى إلى مسجد جامع، وإنشاء مساجد بالمدن الجديدة.

ونوه بأن الخطة استهدفت تطوير ورفع كفاءة مجزر بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير لحوم حمراء نظيفة للمواطنين بجودة عالية، فضلاً عن الاستفادة من مخلفات المجازر وإعادة تدويرها وإنشاء مراكز شباب بالمحافظة، وتطوير المنشآت الشبابية، واستكمال تطوير وتجهیز دیوان عام مديرية التموين والإدارات التموينية التابعة، واستكمال رفع كفاءة وتطوير طرق العريش بشارع الفاتح بطول 18 كيلومترا وعرض 25 متراً.