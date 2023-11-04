استشاري صحة نفسية تحدد علامات العلاقة السامة: الراحة وحدها لا تكفي

تحدثت الدكتورة أماني أبو النجا، استشاري الصحة النفسية، عن العلاقات العاطفية بمناسبة عيد الحب المصري، موضحة أن الراحة النفسية ليست فقط دليل على الحب وأن الحب يظهر مع مرور الوقت وكثرة التعامل بين الطرفين ورؤية المزايا والعيوب لكل طرف وتقبلها.

العلاقات يجب أن تدفع الشخص إلى الأمام ويجب أن يشعر الشخص بالراحة

وأضافت استشاري الصحة النفسية في لقائها مع الإعلامية ياسمين سيف، في لقاء تلفزيوني مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «ten»، أن العلاقات يجب أن تدفع الشخص إلى الأمام ويجب أن يشعر الشخص بالراحة والسعادة لوجوده مع الطرف الآخر، وأن ما دون ذلك من العلاقات هو ما يطلق عليه العلاقات السامة.

وأكدت استشاري الصحة النفسية أن حديثها عن العلاقات يشمل كافة العلاقات التي يمر بها الشخص سواء كانت علاقة حب أو علاقة صداقة أو علاقة عمل، وأن الاستمرار في العلاقات السامة يقوم بتدمير الصحة النفسية للشخص مع مرور الوقت، ويجب أن يقوم الطرف المتضرر بالانسحاب فوراً من أي علاقة قد تسبب له المشاكل.

بعض النصائح للأشخاص الذين يشعرون بعدم الراحة في العلاقات

وقدمت الدكتورة أماني أبو النجا بعض النصائح للأشخاص الذين يشعرون بعدم الراحة في العلاقات التي يقيمونها، ومنها:

- التحدث مع شخص موثوق به عن مشاعرهم.

- محاولة فهم أسباب عدم الراحة في العلاقة.

- محاولة إصلاح العلاقة مع الطرف الآخر.

- الانسحاب من العلاقة إذا لم تنجح محاولات الإصلاح.