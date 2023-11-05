من هو أوزجور أوزيل زعيم المعارضة التركية الجديد؟.. برلماني منذ عام 2011

أعلن حزب الشعب الجمهوري التركي، انتخاب المعارض الرئيسي في تركيا، أوزجور أوزيل، زعيمًا جديدًا له، وذلك خلفًا للمعارض كمال كليتشدار أوغلو بعد 13 عامًا من زعامة المعارضة، وفقا للقاهرة الإخبارية.

من هو أوزجور أوزيل؟

* يبلغ من العمر 49 عامًا.

* يشغل منصب نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري منذ عام 2015.

* عضو بالبرلمان منذ عام 2011.

* أعلن ترشحه للمنصب في شهر سبتمبر الماضي.

* حصل أوزيل على 812 من أصل 1366 صوتًا محتملًا في مؤتمر للحزب.

* شهد إجراء جولتين من التصويت.

وتعرّض كليتشدار أوغلو زعم المعارضة السابق لانتقادات عدة منذ هزيمته في الانتخابات الماضية لرفضه التنحي عن زعامة حزب الشعب الجمهوري، إذ أنَّه خلال فترة ولايته الممتدة لـ13 عامًا فشل الحزب في تجاوز السقف التاريخي المتمثل في الحصول على دعم 25%.