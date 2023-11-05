السلطات في نيبال تنهي عمليات البحث عن الناجين من الزلزال الأخير

أنهت السلطات النيبالية عملياتها للبحث عن ناجين بعد الزلزال الذى ضرب البلاد مؤخرا، وبلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر مع إعطاء الأولوية الآن لمساعدة الناجين الذين تم انتشالهم بالفعل من تحت الأنقاض.

اتصال بجميع المناطق

وقال جوبال تشاندرا بهاتاراى المتحدث باسم شرطة مقاطعة كارنالي حسبما ذكر راديو فرنسا الدولي، اليوم: «إننا على اتصال بجميع المناطق، وتم الانتهاء من عمليات الإنقاذ».

عدم ذكر تفاصيل

ولم يذكر الراديو المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

وكانت وزارة الداخلية النيبالية أعلنت أن حصيلة ضخايا الزلزال الأخير ارتفعت إلى 157 قتيلا، وأكثر من 375 جريحا.