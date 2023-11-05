إحالة 10 أطباء بالوحدة الصحية بقرية بانوب في الدقهلية للتحقيق

تفقد اللواء أنور عثمان، رئيس مركز ومدينة نبروه، بمحافظة الدقهلية، الإدارات والوحدات الصحية والمستشفيات للاطمئنان على سير المنظومة بها ولمتابعة سير العمل ومدى انتظام تواجد الطاقم الطبي داخلها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها المنظومة الصحية.

إحالة 10 أطباء للتحقيق بنبروه

قال اللواء أنور عثمان، رئيس مجلس مدينة نبروه، في بيان، بناء على تعليمات اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية وبالتنسيق مع محافظة الدقهلية بضرورة المتابعة المستمره لأماكن تقديم الخدمة الطبيه من المستشفيات والوحدات الصحية، وفي هذا الإطار قمنا بالمرور الميداني على عدد من الوحدات الصحية واستهدفنا خلال الجولة قرى بانوب وأفنيش، وتبين تغيب عدد من الأطباء حيث تم إحالة عدد 10 أطباء إلى جهات التحقيق الرسمية لتغيبهم في أوقات العمل الرسمية داخل الوحدة الصحية بقرية بانوب.

استمرار حملات التفتيش المفاجئة بنبروه

وتابع رئيس مجلس مدينة نبروه وجرى متابعة انتظام العمل بالوحدات الصحية والمستشفيات والتأكد من وجود الأطباء والتمريض لتقديم الخدمات الطبيه للمواطنين، واستمرار حملات التفتيش المفاجئة لمحاسبة المقصرين في نطاق نبروه وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والاستماع لشكوى المواطنين وحلها في أسرع وقت ممكن والتأكد من تواجد جميع الموظفين والعاملين بكل منشأة، لتقديم كل الخدمات للمواطنين في شتى المجالات الخدمية، وذلك بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومديرية الصحة بالمحافظة وكل الجهات المعنية.